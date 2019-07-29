В Сети появились фото гигантских пожаров в Сибири

Предприятие Росгидромета Научно-исследовательский центр «Планета» опубликовало снимки лесных пожаров в Сибири из космоса - на них видны десятки очагов пожаров и тянущийся к южным границам страны дым, сообщает РИА «Новости».

Как видно на снимках, эпицентра пожаров располагаются в Красноярском крае, Иркутской области и Якутии.

По имеющейся информации, пожары уже охватили почти три миллиона гектаров тайги. Спецслужбами сейчас зафиксировано около 500 очагов пожаров, при этом их площадь увеличивается.

Ранее в трех регионах России был введен режим ЧС из-за пожаров.