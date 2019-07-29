На Украину вернули собаку задержанных в России моряков
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Собаку украинских военных моряков, задержанных в России, вернули на Украину, сообщает телеканал «112 Украина».
По словам координатора группы адвокатов моряков Николая Полозова, собаку Джесси, которую задержали вместе с моряками, вернули. Она находится в Херсонской области.
По данным адвоката, собака провела все это время у сотрудников пограничной службы в Керчи, которые оставили ее у себя.
На момент задержания моряков Джесси была трехмесячным щенком.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что без возврата украинских моряков на родину отношения между Украиной и Россией не наладятся.