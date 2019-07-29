Изнасилованная коллегами дознавательница не пришла в суд

Судебный процесс по делу об изнасиловании дознавательницы ее коллегами в Уфе перенесли. Об этом сообщает со ссылкой на Наиля Багаутдинова, адвоката одного из обвиняемых, РИА «Новости».

Согласно имеющейся информации, суд перенесен из-за неявки потерпевшей и ее защиты на заседание.

Адвокат рассказал, что судебное разбирательство перенесено на 6 августа, и опроверг информацию о том, что следствие нашло «биологические следы» преступления.

Ранее сообщалось, что дознавательница полиции заявила, что три начальника надругались над ней прямо в отделе полиции.