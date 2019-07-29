Обвиненный в перевозке «Бука» на Украине отпущен из тюрьмы

Задержанный Службой безопасности Украины (СБУ) Дмитрий Куприян, обвиненный в причастности к перевозке зенитно-ракетного комплекса «Бук» освобожден из тюрьмы. Об этом сообщает агентство «Украинские новости».

По версии СБУ, именно Куприян организовал похищение трейлера для перевозки ЗРК «Бук», который сбил самолет Boeing в Донбассе в 2014 году.

После истечение срока тюремного заключения за мужчиной установлен административный надзор сроком на один год. Куприян обязан в ночное время находиться дома и регулярно отмечаться у полиции. Также ему запрещено посещать общественные заведения и магазины с целью приобретения спиртных напитков.

Ранее сообщалось, что в Киеве открестились от задержания перевозившего «Бук» водителя.