Обвиненный в перевозке «Бука» на Украине отпущен из тюрьмы

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Зенитные ракетные комплексы «Бук» на учениях войск противовоздушной обороны Восточного... Зенитные ракетные комплексы «Бук» на учениях войск противовоздушной обороны Восточного...
Зенитные ракетные комплексы «Бук» на учениях войск противовоздушной обороны Восточного...
Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Задержанный Службой безопасности Украины (СБУ) Дмитрий Куприян, обвиненный в причастности к перевозке зенитно-ракетного комплекса «Бук» освобожден из тюрьмы. Об этом сообщает агентство «Украинские новости».

По версии СБУ, именно Куприян организовал похищение трейлера для перевозки ЗРК «Бук», который сбил самолет Boeing в Донбассе в 2014 году.

После истечение срока тюремного заключения за мужчиной установлен административный надзор сроком на один год. Куприян обязан в ночное время находиться дома и регулярно отмечаться у полиции. Также ему запрещено посещать общественные заведения и магазины с целью приобретения спиртных напитков.

Ранее сообщалось, что в Киеве открестились от задержания перевозившего «Бук» водителя.