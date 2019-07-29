Глава Красноярского края нашел сходство между тушением пожаров и топлением айсбергов

Губернатор Красноярского края Александр Усс прокомментировал ситуацию с лесными пожарами в регионе. Ролик с фрагментом его выступления появился на YouTube.

Усс сравнил тушение лесных пожаров с топлением айсбергов. По его словам, когда зимой метель и холодная погода, то никто не топит ледники, чтобы было теплее. По мнению губернатора, так же нужно относиться и к ситуации с возгораниями.

Глава региона также отметил, что территории делятся на две категории: зону контроля и зону охраны. В первой из них, «пожары по определению не тушатся». Усс рассказал, что в этих местах возгорания возникают на протяжении нескольких столетий. Это происходит из-за сильных гроз.

Ранее сообщалось, что глава Красноярского края счел нормальными массовые лесные пожары в регионе.