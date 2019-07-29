На подмосковного «вора в законе» завели дело

В Подмосковье против криминального авторитета по прозвищу Циркач возбудили уголовное дело о «занятии высшего положения в преступной иерархии». Об этом сообщает СК России.

По данным следствия, Циркач с 2011 года по настоящее время возглавляет преступную иерархию, занимается координацией действий организованных групп в Подмосковье и принимает участие в разделе сфер влияния и доходов от незаконной деятельности.

Отмечается, что ранее он был неоднократно судим за совершение краж, вымогательство, незаконный оборот наркотиков и подделку документов.

В настоящее время следствие занимается поиском преступника для его дальнейшего задержания.

Ранее сообщалось, что задержан «вор в законе» Олег Шишканов.