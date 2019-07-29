На подмосковного «вора в законе» завели дело
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В Подмосковье против криминального авторитета по прозвищу Циркач возбудили уголовное дело о «занятии высшего положения в преступной иерархии». Об этом сообщает СК России.
По данным следствия, Циркач с 2011 года по настоящее время возглавляет преступную иерархию, занимается координацией действий организованных групп в Подмосковье и принимает участие в разделе сфер влияния и доходов от незаконной деятельности.
Отмечается, что ранее он был неоднократно судим за совершение краж, вымогательство, незаконный оборот наркотиков и подделку документов.
В настоящее время следствие занимается поиском преступника для его дальнейшего задержания.
Ранее сообщалось, что задержан «вор в законе» Олег Шишканов.