Глава Красноярского края счел нормальными массовые лесные пожары в регионе

Губернатор Красноярского края Александр Усс прокомментировал лесные пожары на территории региона. Об этом сообщают телеграм-каналы.

Как отмечается, чиновник сделал заявление во время встречи с участниками международного молодежного форума «Бирюса». Усс заявил, что «драматическую информацию» распространяют или провокаторы, или невежды.

«Массовый лесной пожар — это явление нормальное. Сто лет назад ландшафтные лесные пожары никто не тушил», — сказал Усс.

Он добавил, что ситуация в регионе является сложной, но не критичной, а возгорание ликвидируется благодаря выпадению осадков.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае горит около 1 млн гектаров леса.