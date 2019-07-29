В Красноярском крае горит 1 млн гектаров леса

В Красноярском крае горит около 1 млн гектаров леса. Об этом сообщает сайт kp.ru.

По последним данным, огонь распространился по площади в 994 963 гектара леса. При этом 980 тыс. гектаров находятся в зоне контроля. В труднодоступных местах региона тушение пожаров не происходит, так как там не расположены населенные пункты и предприятия, а растущие деревья являются нетоварными. Кроме того, добраться в эти места сложно, а переброска лесопожарной дружины по воздуху стоит дорого.

Ранее в МЧС опровергли сообщения о том, что на западе Москвы горит лес. Лесное возгорание на самом деле оказалось учениями пожарных.