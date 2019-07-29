Людям предложили записывать секс «на будущее»

Компания VR Bangers заявила о запуске программы, которая позволит людям записать секс со своим партнером в виртуальной реальности для хранения на будущее. Об этом сообщает The Next Web.

Как отмечается, программа называется «Капсула времени», и она позволит сохранить «синхронизированный сексуальный опыт» для воспроизведения его в старости.

Уточняется, с помощью программы можно сделать видео в разрешении 6К, а также аудио в многоканальном формате и передачу всех запахов и тактильных ощущений.

Причем, как подчеркивается, запись секса в VR обойдется в крупную сумму. Так, стоимость участия начинается с $10 тыс., но при аренде красивого помещения и профессиональной съемке с монтажом стоимость резко возрастает.

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