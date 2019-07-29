Осужден полковник ФСБ из управления президента

Бывшего начальника департамента администрации президента России по обеспечению конституционных прав граждан, полковника ФСБ Михаила Горбатова приговорили к 4,5 годам тюремного заключения. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Как отмечается, Горбатов также должен будет выплатить штраф в размере 250 тыс. рублей.

Ко всему прочему, ему запрещается на протяжении двух лет занимать должности на государственной и муниципальной службе.

Уточняется, что его осудили по статье об особо крупном мошенничестве.

Горбатов, занимая должность старшего оперуполномоченного 11-ого отдела управления «К», который занимается раскрытием преступлений в кредитно-финансовой сфере, вымогал с двумя помощниками деньги у владельцев ломбардов.

Пугая владельцев ломбардов проверками со стороны ФСБ, мошенники получили $100 тыс. и ценности на сумму более $1 млн.

Ранее сообщалось, что полковника ФСБ из управления президента обвиняют в мошенничестве.