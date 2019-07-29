Беременная женщина испытала оргазм при просмотре мультфильма
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Жительница Британии неожиданно получила оргазм во время похода в кино с детьми. Она поделилась этой историей на сайте Kidspot.
Как отмечается, женщина, находившаяся на 16 неделе беременности пошла с двумя детьми и мужем на мультфильм «История игрушек 4».
По ее словам, в торговом центре она почувствовала, как ее гениталии стали очень чувствительными.
Она отметила, что попыталась совладать с собой, однако у нее ничего не получилось.
В конце концов, уточнила англичанка, она сумела добраться до кинозала, где и испытала оргазм в середине мультфильма.
Ранее сообщалось, что женщины испытывают оргазм в два раза реже мужчин.