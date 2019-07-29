Беременная женщина испытала оргазм при просмотре мультфильма

Жительница Британии неожиданно получила оргазм во время похода в кино с детьми. Она поделилась этой историей на сайте Kidspot.

Как отмечается, женщина, находившаяся на 16 неделе беременности пошла с двумя детьми и мужем на мультфильм «История игрушек 4».

По ее словам, в торговом центре она почувствовала, как ее гениталии стали очень чувствительными.

Она отметила, что попыталась совладать с собой, однако у нее ничего не получилось.

В конце концов, уточнила англичанка, она сумела добраться до кинозала, где и испытала оргазм в середине мультфильма.

Ранее сообщалось, что женщины испытывают оргазм в два раза реже мужчин.