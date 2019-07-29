Украинского туриста зарезали из-за рюкзака в ЮАР

Украинского туриста Ивана Иванова зарезали во время восхождения на гору, находящейся в Национальном парке Столовая гора в ЮАР. ОБ этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, причиной убийства украинца мог стать его рюкзак.

Уточняется, что на 44-летнего гражданина Украины напали во время восхождения по горной тропе.

Между убитым и тремя нападавшими завязалась драка, в ходе которой Иванов получил в грудь несколько ударов ножа. Вскоре он скончался от потери крови.

Причем, как подчеркивается, злоумышленники забрали рюкзак убитого.

В скором времени их заметил местный житель, который обратился в правоохранительные органы.

Сотрудники полиции задержали 25-летнего молодого человека, который сознался в содеянном и рассказал полицейским, где они могут найти тело туриста.

Ранее сообщалось, что мужчина убил подругу и съел ее мозг.