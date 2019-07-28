Новое наводнение захлестнуло Иркутскую область

В Иркутской области река Катаржанка вышла из берегов в Шелеховском районе и затопила 40 участков. Об этом рассказал мэр района Максим Модин в инстаграме.

Причиной нового наводнения стали ливневые дожди. Вода уже затопила поселок Большой Луг и еще почти 40 участков, находящихся недалеко от Иркутска, добавил мэр.

По его данным на 17.00 уровень Олхи составил 130см., при критической отметки в 210см. Иркут — 318 см, при критической — 480.

Модин отметил, что в настоящее время из-за этого уже пришлось эвакуировать детские лагеря. Также на всей территории и района введен режим повышенной готовности.

Ранее сообщалось, что прошла новая эвакуация жителей Тулуна.