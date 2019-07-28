Детские лагеря эвакуируют из-за паводка под Иркутском

Власти Шелеховского района Иркутской области заявили о необходимости эвакуировать местных жителей после того, как река Катаржанка вышла из берегов, передает ТАСС.

Отмечается, что спасатели оповестили об угрозе жителей в деревне Олхе.

Также было принято решение эвакуировать детские лагеря «Огоньки» и «Черемушки».

На всей территории Шелеховского района введен режим повышенной готовности. Людей готовятся принять пункты временного размещения на базе двух школ.