Череда невезений преследовала вылетающих в Анталью россиян

Россияне, собиравшиеся вылететь из Петербурга в Анталью 28 июля, пожаловались на череду невезений. Об этом пишет «Фонтанка».

Как отмечается, все началось после того, когда рейс задержали на четыре часа. Некоторых пассажиров не пустили на борт по неизвестным причинам после того, как они сдали свой багаж.

Потом выяснилось, что во время стыковки выдвижного трапа с самолетом механизм поцарапал фюзеляж и начались разборки. Некоторые пассажиры требовали выпустить их, так как они не хотели летать на поцарапанном самолете.

Также по словам очевидцев, в какой-то момент один из пассажиров закрылся в туалете и начал курить. Также, пассажиры рассказали изданию, что капитан воздушного судна обращался к ним и просил «думать головой, прежде чем сходить с рейса».

Ранее сообщалось, что самолет из Москвы экстренно сел из-за пьяного дебоша.