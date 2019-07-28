Патриарх Кирилл призвал избегать чуждых «идеологических конструкций»

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл по случаю праздника Крещения Руси напомнил верующим об опасности чуждых «идеологических конструкций», передает РИА «Новости».

Он заявил, что последствия могут быть печальными.

«Но бывает и так, что люди пытаются отвергнуть свою идентичность ради ложной, пытаются разорвать связь со своими настоящими корнями — и подлинная идентичность подменяется идеологическими конструкциями, которые кажутся им более привлекательными и успешными», — заявил он.

По словам патриарха Кирилла, человек не может существовать без осознания того, кто он и где его место.