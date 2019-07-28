Семь замороженных тигров нашли у браконьера-контрабандиста

В Ханое, во Вьетнаме полицейские во время проверки документов нашли в машине у Нгуена Хуу Хюэ туши семи замороженных тигров. Об этом сообщили в MailOnline.

Согласно полученной информации, задержанного подозревают в крупной контрабанде браконьерстве животных.

Как отмечается, для осуществления нелегальной торговли он основал строительную фирму, которая служила прикрытием для незаконной деятельности.

Контрабандиста обвиняют в том, что он много лет занимался продажей животных на черном рынке во Вьетнаме и Китае.

Ранее сообщалось, что в Россию незаконно ввезли 300 экзотических обезьян из Вьетнама.