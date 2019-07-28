Симферополь готов к авиасообщению с Украиной

Председатель комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк высказался относительно идеи возобновления авиасообщения Симферополя с Украиной. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что Симферополь выразил готовность принимать самолеты любой страны мира.

Черняк заявил, что для граждан Украины курорты Крыма являются наиболее востребованными.

Кроме того, он добавил, что новый аэропорт Симферополя построен с учетом всех современных требований, поэтому он готов к приему рейсов как с ближнего, так и с дальнего зарубежья.

Черняк подчеркнул, что Крым является гостеприимным регионом.

Ранее сообщалось, что страдающие украинцы умоляют Зеленского вернуть авиасообщение с Россией.