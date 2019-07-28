Уличный вейп чуть ли не убил подростка

В США подросток едва не умер из-за купленного на улице вейпа. Об этом сообщает The Mirror.

Отмечается, что брат пострадавшего приобрел на улице специальный картридж для электронного устройства.

Уточняется, что во время курения у подростка резко возникли проблемы с дыханием.

Прибывшим медикам для спасения жизни американца пришлось ввести его в состояние искусственной комы.

Кроме того, у ребенка также возникли проблемы с сердцем.

Заявляется, что в США происходят «уличные войны» из-за свободной продажи устройств для курения вейпов. Предположительно, от них за последний месяц проблемы с дыханием случились по меньшей мере у восьми подростков.

Ранее сообщалось, что ученые нашли в вейпах следы токсинов грибков и бактерий.