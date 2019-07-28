Россиянам могут разрешить голосовать с 16 лет

Член конституционного комитета Совфеда Елена Афанасьева выступила с предложением понизить возраст, с которого россияне могут принимать участие в политических голосованиях. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что Афанасьева предложила разрешить участвовать в голосовании лицам с 16 лет.

По мнению члена Совфеда, так молодежь будет чувствовать, что власти нуждаются в их голосе.

Она также вспомнила, что по российскому законодательству паспорт гражданина выдается с 14 лет, а вступать в брак при некоторых обстоятельствах можно с 16 лет.

Афанасьева подчеркнула, что такая возможность будет способствовать ликвидации политической безграмотности у жителей России.