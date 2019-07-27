200 оленей погибли на Шпицбергене
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Более 200 оленей погибли от голода на Шпицбергене из-за изменения климата, передает РИА «Новости».
Ученые отметили, что столь значительный падеж оленей зафиксирован на архипелаге впервые.
«Причиной гибели животных стал голод, вызванный недостатком питания из-за изменения климата», — сообщили они.
Причиной гибели животных ученые называют изменение климата – оленям не удалось получить достаточное количество пищи зимой.
Недостаток кормовой базы привел к высокой конкуренции среди оленей в борьбе за еду, поэтому погибли самые молодые и самые старые животные.