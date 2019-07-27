Последняя суббота июля установила температурный рекорд

Последняя суббота июля в Москве стала самым теплым днем этого месяца в 2019 году. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на центр погоды «Фобос».

Как отмечается, к 16.00 температура в столице достигла отметки +28,8°С.

«[Это] на 0,1°С больше, чем в пятницу», — отметили в «в Фобосе».

Ранее сообщалось, что 30 и 31 июля аномальный холод накроет Москву.

Так, днем погода в столице будет колебаться от 11 до 16 °C тепла, а ночью – от 5 до 10 °C.