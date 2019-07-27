Видео с места крушения самолета в Подмосковье появилось в Сети

Следственный комитет выложил видео с места крушения легкомоторного самолета, упавшего в Серпуховском районе Московской области. Об этом сообщает РИА «Новости».

На видеозаписи самолет, упавший в реку Ока, показывается со всех сторон.

На кадрах видно, что воздушное судно сильно повреждено.

Ранее сообщалось, что при крушении самолета погибли два человека — пилот и пассажир.

Кроме того, стало известно, что самолет сразу после взлета зацепился за провода.