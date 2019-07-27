Мертвого блогера нашли в канализации в Петербурге

Известного видеоблогера из Белоруссии, автора You Tube-канала на Road to film, нашли в Санкт-Петербурге мертвым вместе с трупом дигера, который его споровождал. Об этом информирует РИА «Новости».

По имеющейся информации, тела двух мужчин нашли в канализационном коллекторе, расположенном на набережной реки Карповки.

Как отмечается, блогер и дигер проникли туда, чтобы снять видео, после чего они не вышли на связь.

Ранее информировали о смерти 35-летней звезды YouTube и Instagram.