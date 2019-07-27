Зеленский развлекся на съемках «Лиги смеха» в Одессе
Президент Украины Владимир Зеленский посетил Одессу с неофициальным визитом. Об этом информирует ТСН.
Сообщается, что глава Украины прибыл в Одессе с целью посещения съемок телешоу «Лига смеха».
Как отмечается, Зеленский прилетел в этот город совместно с главой президентского офиса Андреем Богданом.
Во время шоу украинского лидера поддел ведущий шоу Евгений Кошевой. Он отметил, что в зале находится «наш бывший».
«Ведите себя вызывающе, чтобы ему было завидно», – иронично сказал Кошевой.
Ранее сообщалось, что Зеленский прилетел в Одессу экономклассом.