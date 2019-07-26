«Она сама провоцировала убийцу»: подруга убитой в Раменском женщины

Подруга молодой женщины, которая была жестоко убита на детской площадке в подмосковном городе Раменском, рассказала подробности расставания убитой с предполагаемым убийцей. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По ее словам, 27-летняя Наталья Басова сама провоцировала своего бывшего молодого человека Артема Шустова.

Она пояснила, что после расставания девушка продолжила ходить в один фитнес-центр с бывшим партнером. Причем, уточнила подруга, она посещала спортзал в одно время с Артемом.

«Наташа мне рассказывала, что он ей сказал, мол я только в себя пришёл, не попадайся мне на глаза, а она специально ходила» — отметила подруга.

Кроме того, женщина подчеркнула, что мужчина и ранее совершал насильственные действия в отношении Натальи.

Так, она уточнила, что Артем пытался утопить экс-любовницу в бассейне того фитнес-центра, а также грубо спускал ее с лестницы.

Ранее сообщалось, что был арестован мужчина, убивший мать на глазах детей.

38-летний Шустов нанес около 20 ударов ножом Наталье на почве ревности.

Убийство произошло прямо на детской площадке, женщина скончалась на месте до приезда скорой помощи.

Кроме того, стало известно, что ребенка Натальи, на чьих глазах и произошло убийство, отвезли в медучреждение. Сейчас за девочкой в больнице присматривает родная тетя.