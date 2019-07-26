МИД отреагировал на скандал с «российским шпионом» в Австрии

Министерство внутренних дел России отреагировало объявленный Австрией розыск россиянина Игоря Зайцева. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что в ведомстве назвали объявление Зайцева в международный розыск попыткой реанимировать сюжеты о русских шпионах.

МИД рассказал, что между российской и австрийской стороной этот «острый вопрос» закрыт.

По мнению представителей ведомства, обвинения в шпионаже звучали в стиле «highly likely» («весьма вероятно» - примечание «Газеты.Ru»).

В МИДе также отказались как-то еще комментировать ситуацию, которую назвали вбросом.

Ранее сообщалось, что Австрия объявила в розыск «сотрудника ГРУ Игоря Зайцева»