МИД отреагировал на скандал с «российским шпионом» в Австрии
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Министерство внутренних дел России отреагировало объявленный Австрией розыск россиянина Игоря Зайцева. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что в ведомстве назвали объявление Зайцева в международный розыск попыткой реанимировать сюжеты о русских шпионах.
МИД рассказал, что между российской и австрийской стороной этот «острый вопрос» закрыт.
По мнению представителей ведомства, обвинения в шпионаже звучали в стиле «highly likely» («весьма вероятно» - примечание «Газеты.Ru»).
В МИДе также отказались как-то еще комментировать ситуацию, которую назвали вбросом.
Ранее сообщалось, что Австрия объявила в розыск «сотрудника ГРУ Игоря Зайцева»