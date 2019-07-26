Многодетную россиянку хотят лишить свободы на 24 года

Прокуратура предложила суду приговорить к 24 годам колонии многодетную мать из Омска. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что против Веры Бегун заведено 18 уголовных дел.

Уточняется, что преступления женщина совершала совместно с сожителем Станиславом Бердниковым и другими знакомыми, с которыми она выросла в детдоме. Они называли Бегун «мамой» как старшую.

Женщина обвиняется в убийстве, краже, разбое и похищении человека, а также организацию секс-рабства.

Предполагается, что один из сыновей женщины принимал участие в совершении грабежа автомобиля «Инфинити».

Ранее сообщалось, что многодетная омичка угоняла машины, организовала притон и заживо похоронила парня.