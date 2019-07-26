Арестован убийца ЛГБТ-активистки

Петербургский суд арестовал мужчину, подозреваемого в убийстве гражданской активистки Елены Григорьевой. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, по решению суда Даврон Мухамедов, являющийся гражданином Киргизии, был заключен под стражу.

Предполагается, что именно он убил Григорьеву, чье тело нашли в Московском районе города.

Ранее сообщалось, что был задержан убийца ЛГБТ-активистки.

По версии следствия, мужчина убил ЛГБТ-активистку из-за конфликта на бытовой почве. Он нанес женщине около восьми ударов ножом в область лица и спины.