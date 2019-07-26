В прошлом Джонсона обнаружили особняк за 6 млрд
В Стамбуле выставлен на продажу семейный особняк Джонсонов. Об этом пишет Daily Sabah.
Согласно имеющейся информации, в этом доме ранее жил прадед нового премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона — журналист и политик Аль Кемаль. Особняк, стоимость которого оценивается в 6 млрд рублей, считается одним из самых дорогих в мире и является самым большим домом на побережье Босфора. Здание спроектировано известным французско-турецким архитектором Александром Валлэри. В доме расположено 23 спальни и восемь ванных комнат.
Ранее сообщалось, что Джонсон подыскал должность для своего младшего брата.