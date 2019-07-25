6-летний мальчик стал охранником Кадырова

Глава Чечни Рамзан Кадыров принял на службу в свою охрану шестилетнего мальчика Магомеда-Эми Газиева. Об этом он написал в своем инстаграме.

Отмечается, что назначению поспособствовало опубликованное родителями мальчика видео, где ребенок рассказывает о своей мечте охранять Кадырова.

Чеченский глава опубликовал видео с назначения Газиева. Он также отметил, что мальчик является настоящим охранником-профессионалом, которому нет равных.

Кадыров добавил, что ребенок полон «смелости, решимости и отваги», несмотря на юный возраст.

Газиеву выдали полную амуницию и обмундирование, а также игрушечное оружие. Ему также назначили куратора, которым стал директор ЧГТРК «Грозный» Ахмед Дудаев.

Ранее сообщалось, что Кадыров отреагировал на новые рекорды шестилетнего спортсмена.