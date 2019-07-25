Арестованный за разбой спецназовец ФСБ раскрыл детали преступления
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Задержанный за разбой сотрудник спецподразделения «Альфа» Роман Оболенский сообщил, сколько денег из похищенных 136 млн он получил, передает РИА «Новости».
На заседании Московского окружного военного суда он признался, что взял 4 млн рублей.
Оболенский добавил, что виноват в этом, так как перед ним стоял выбор «брать или не брать».
По словам его адвоката Бориса Белыка, его подзащитный частично признал вину, так как не был осведомлен о деталях «операции».
Спецназовец написал на имя следователя заявление, в котором сообщил о готовности отдать полученные после операции деньги, заявил Белык.
Ранее сообщалось, что два офицера ФСБ признали вину по делу о разбое.