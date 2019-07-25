Арестованный за разбой спецназовец ФСБ раскрыл детали преступления

Задержанный за разбой сотрудник спецподразделения «Альфа» Роман Оболенский сообщил, сколько денег из похищенных 136 млн он получил, передает РИА «Новости».

На заседании Московского окружного военного суда он признался, что взял 4 млн рублей.

Оболенский добавил, что виноват в этом, так как перед ним стоял выбор «брать или не брать».

По словам его адвоката Бориса Белыка, его подзащитный частично признал вину, так как не был осведомлен о деталях «операции».

Спецназовец написал на имя следователя заявление, в котором сообщил о готовности отдать полученные после операции деньги, заявил Белык.

Ранее сообщалось, что два офицера ФСБ признали вину по делу о разбое.