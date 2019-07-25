Спасавшего детей в «Холодоми» 10-летнего героя удостоят госнаграды

Власти Хабаровского края представят к государственной награде десятилетнего мальчика Лешу, спасавшего детей из пожара в лагере «Холдоми». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление губернатора региона.

Местные жители составили петицию с просьбой отметить подвиг Алексея Мартыненко, который спасал других детей во время пожара в палаточном лагере.

Отмечается, что помогая ребятам, Леша получил множественные ожоги и позже скончался в больнице.

«Если кто-то, а тем более ребенок, совершает подвиг, он тем самым исправляет чью-то ошибку», — заявил губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.

Пожар в детском лагере произошел ночью 23 июля. В результате трагедии различные травмы получили 13 человек, в том числе восемь детей, четверо из которых погибли.

Ранее сообщалось, что 10-летний мальчик вытаскивал девочек из горящей палатки и находится в коме.