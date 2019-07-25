В Москве в четверг ожидается до +25°С

В столице в четверг, 25 июля, ожидается +25°C.

По данным Гидрометцентра, днем температура в городе составит от +23°С до +25°С.

Будет облачно, местами пройдет сильный дождь, в отдельных районах возможна гроза. Ветер восточной четверти 5-10 м/c, при грозе его порывы достигнут 15 м/c.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

Ранее сообщалось, что в ближайшие выходные на крайнем севере и северо-востоке европейской части страны возможно выпадение мокрого снега.