СК назвал сумму хищений в деле «Оборонэнергосбыта»

Руководитель Главного военного следственного управления генерал- полковник Александр Сорочкин назвал сумму хищений в деле «Оборонэнергосбыта», передает ТАСС.

По его словам, члены организованной преступной группы, в которую входили экс-руководители ОАО «Оборонэнергосбыт», с 2010 по 2013 годы похитили свыше 2,9 млрд руб.

«В материалах данного дела имеются показания, согласно которым деньги обналичивались и переносились не какими-то там пакетами или коробками, а чемоданами!» — заявил Сорочкин.

В 2016 году по обвинению в особо крупном мошенничестве был заочно арестован экс-глава структуры Минобороны ОАО «Оборонэнергосбыт» Александр Змихновский.