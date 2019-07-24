Россиянам разрешили охотиться луками

Депутаты нижней палаты парламента приняли закон, согласно которому россияне смогут использовать в ходе охоты луки со стрелами. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».

В соответствии с принятым документом, лук теперь станут считать за стрелковое метательное оружие.

Как отмечается в пояснительной записке к закону, применение луков подразумевает специальные физические навыки и умения у охотников.

Ранее сообщалось о том, что в России ужесточат процедуру получения охотничьего билета. Минприроды планирует ввести специальный экзамен.