Синоптики объяснили прогноз о теплых днях лета

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отреагировал на информацию синоптиков о том, что в конце этой и начале следующей недели в Центральную Россию придет похолодание. Об этом сообщает ФАН.

По словам эксперта, год на год не приходится.

«В каждом конкретном году самые теплые дни лета приходятся на разные периоды», — заявил Вильфанд.

Он добавил, что возможно, что теплые летние дни еще будут в 2019 году.

Ранее специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что с 29 июля столицу накроет ультраполярное вторжение, то есть самое холодное вторжение за весь год.