На Украине три удара молнии настигли коня и отца, но пощадили сына

На Украине во время грозы на Волыни молния ударила в подводу, на которой находились отец с сыном. Об этом сообщает «Страна.ua».

Отмечается, что инцидент произошел в селе Рудка во время возвращения отца и сына с поля. Речь идет о трех ударах молнии: первый убил лошадь, вторая попала в мужчину, который потерял сознание и в настоящее время находится в реанимации, а 14-летнего сына в результате произошедшего выбросило из повозки.

«По словам врачей, мужчина — счастливчик, ведь учитывая силу тока и напряжения, которые есть в канале молнии, он остался жив», — отмечается в материале.

Ранее в США в штате Флорида восемь человек пострадали в результате удара молнии на пляже.