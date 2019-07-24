Мужчинам хотят запретить ходить «в труселях и без майки»

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал законодательно запретить мужчинам ходить по городским улицам с обнаженным торсом. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

По мнению депутата, появление в таком виде является «эстетически неправильным».

«Так можно ходить на пляже, на лужайке, дома, а по улицам и паркам города ходить в труселях и без майки нельзя», — заявил Милонов.

Он добавил, что такая одежда является самоидентификацией людей, у которых меньше трех классов образования и «уровень шимпанзе». Таким образом они самовыражаются. Милонов подчеркнул, что его инициатива не касается мини-юбок.

Ранее Милонов предложил помечать специальным знаком автомобили, в которых находится беременная женщина или молодая мать.