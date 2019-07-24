Северная Корея захватила российское судно с 17 моряками

Замдиректора Северо-Восточной рыболовной компании Сергей Седлер проинформировал о том, что Северная Корея захватила российское рыболовецкое судно, на борту которого находились 17 моряков. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По его словам, инцидент с принадлежащим компании судном «Сянхайлинь-8»произошел в ночь на 17 июля. На корабле были 15 граждан России и двое граждан Южной Кореи, которые направлялись в Японское море с целью добычи крабов. После задержания их конвоировали в КНДР. Консула к морякам допустили только 23 июля.

«Там нет вентиляции, температура +30–35 градусов. Допрашивают и обыскивают два раза в день, очень жестко», — рассказал Седлер.

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