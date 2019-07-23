Резко увеличилось число отравившихся продуктами из автоматов в Москве

Роспотребнадзор заявил, что число отравившихся продуктами из вендинговых автоматов в Москве увеличилось до 86 человек. Об этом информирует РИА «Новости».

Согласно полученным сведениям, у 50 из 86 пострадавших от острой кишечной инфекцией зафиксирован диагноз сальмонеллез.

Как отмечается, рост числа заболевших произошел в связи с поздними обращениями за медицинской помощью.

При этом 33 ранее госпитализированных из-за отравления человек уже выписали из стационаров. Однако четверо пострадавших все еще продолжает лечение.

Ранее сообщалось, что после банкета в Турции в больницу попали 56 человек.