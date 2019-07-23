В Росстате объяснили резкий рост числа мигрантов в России в начале 2019 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что это произошло из-за введения новой формы федерального статистического наблюдения, которая сменила с 1 января 2019 года листки учета прибытия и выбытия. Из-за этого МВД начало направлять более полные данные.

Кроме того, на увеличение миграционных показателей повлияло возрастание числа тех, кто получил временную регистрацию в России.

Уточняется, что миграционный уровень внутри государства сократился.

Ранее Росстат назвал самую распространенную зарплату россиян.