За оправдание нацизма белорусов начнут сажать на 5 лет
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко изменил Уголовный кодекс республики. Об этом информирует «БелТА» со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Сообщается, что корректировки внесены в целях совершенствования УК.
Согласно одному из изменений, уголовно наказуемыми стали умышленные действия по реабилитации нацизма.
Как отмечаются, они приравниваются к разжиганию расовой или другой социальной вражды.
За данное преступление грозит до 5 лет тюрьмы.
Ранее Лукашенко амнистировал тысячи осужденных к 75-летию освобождения Белоруссии.