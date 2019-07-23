За оправдание нацизма белорусов начнут сажать на 5 лет

Президент Белоруссии Александр Лукашенко изменил Уголовный кодекс республики. Об этом информирует «БелТА» со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Сообщается, что корректировки внесены в целях совершенствования УК.

Согласно одному из изменений, уголовно наказуемыми стали умышленные действия по реабилитации нацизма.

Как отмечаются, они приравниваются к разжиганию расовой или другой социальной вражды.

За данное преступление грозит до 5 лет тюрьмы.

Ранее Лукашенко амнистировал тысячи осужденных к 75-летию освобождения Белоруссии.