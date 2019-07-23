«Мама, мы горим»: женщина о звонке дочери из горящего лагеря

Родители одной из девочек, которая находилась в палаточном лагере в Хабаровском крае, рассказали подробности произошедшего пожара. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Мама 10-летней девочки Ирины заявила, что дочь позвонила ей в три часа ночи, когда случилась трагедия.

Отмечается, что Ирина быстро сообщила маме, что в лагере случился пожар и ее увозят в больницу.

Девочка рассказала о том, что проснулась из-за чувства жжения в локте. Она закричала, начала будить остальных. Детям удалось быстро выбежать на улицу и не получить серьезных травм.

Уточняется, что, доставленная в шоковом состоянии в больницу, Ирина сейчас чувствует себя хорошо.

Ее мама добавила, что руководство лагеря не отвечает точно на вопросы о причинах пожара.

Ранее сообщалось, что погиб еще один ребенок из сгоревшего лагеря.