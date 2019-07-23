Участники ПМЭФ смогут приезжать в Петербург по электронным визам

Иностранные участники Петербургского международного экономического форума в 2020 году смогут оформлять визы в упрощенном режиме, сообщает фонд «Росконгресс». Такую возможность дает подписанный президентом России указ, предусматривающий оформление электронных виз для въезжающих на территорию Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В настоящее время электронные визы оформляются только для въезда на территорию Свободного порта Владивосток.

«В соответствии с указом, с 1 октября 2019 года иностранные граждане смогут получить однократные деловые, туристические и гуманитарные электронные визы для въезда на территорию Российской Федерации. Такой порядок существенно упростит въезд на территорию РФ участников крупнейших международных деловых, культурных и спортивных мероприятий. В 2020 году в Санкт-Петербурге пройдет ряд знаковых международных событий, таких как Петербургский международный экономический форум, матчи чемпионата Европы по футболу и другие», – отметил советник президента Антон Кобяков.

До 1 октября правительство должно будет утвердить пункты пропуска, через которые можно будет въехать по электронной визе, и перечни государств, граждане которых могут оформлять такие визы. Для получения визы иностранцам нужно будет заполнить заявление на специальном сайте МИД России не позднее чем за четыре календарных дня до предполагаемой даты въезда в РФ. Визу можно получить на срок до 30 календарных дней с разрешенным сроком пребывания в РФ не более 8 суток.