Полный блэкаут произошел в Венесуэле

Жители Венесуэлы остались без электричества. Об этом сообщает ТАСС.

Массовое отключение электроэнергии произошло вечером 22 июля в нескольких районах Каракаса и во всех 23 штатах Венесуэлы.

По предварительным данным, причиной сбоя в подаче электроснабжения стала электромагнитная атака на страну.

Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес объявил о приостановке трудовой деятельности и занятий в учебных заведениях и посоветовал жителям страны по возможности оставаться дома.

Ранее сообщалось, что российские военные могут вернуться в Венесуэлу.