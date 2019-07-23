Почти 30 рейсов задержано и отменено в московских аэропортах

В аэропортах Москвы отменили и задержали почти 30 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

Согласно данным на 01.43, во Внуково задержано два рейса и два отменено. В аэропорте Домодедово задержано восемь рейсов и пять отменено.

Кроме того, в аэропорту Шереметьево задержали семь рейсов.

Информации об изменениях в расписании аэропорта Жуковский нет.

Причины задержек в настоящее время пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что самолет с отказавшим двигателем экстренно садится во Внуково.