Почти 30 рейсов задержано и отменено в московских аэропортах
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В аэропортах Москвы отменили и задержали почти 30 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».
Согласно данным на 01.43, во Внуково задержано два рейса и два отменено. В аэропорте Домодедово задержано восемь рейсов и пять отменено.
Кроме того, в аэропорту Шереметьево задержали семь рейсов.
Информации об изменениях в расписании аэропорта Жуковский нет.
Причины задержек в настоящее время пока неизвестны.
Ранее сообщалось, что самолет с отказавшим двигателем экстренно садится во Внуково.