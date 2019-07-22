Генконсульство объяснило инцидент с россиянами в Турции

Российское генконсульство объяснило ситуацию с задержкой рейса с туристами из Антальи, сообщает РИА «Новости».

Директор по связям с общественностью аэропорта Шереметьево Анна Захаренкова подтвердила информацию о задержке рейса. Она сообщила, что пассажиры обеспечены всем необходимым, им предоставлен переводчик.

Согласно имеющейся информации, генконсульство контролирует ситуацию. Сейчас уточняется техническая сторона вопроса.

Ранее сообщалось, что россияне не могут вылететь из Турции.