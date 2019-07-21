Арестован напавший с ножом на глухонемых в метро

Мужчина, который обвиняется в нападении с ножом на пассажиров метро Санкт-Петербурга, арестован. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу судов города.

Обвиняемый Фетулах Гамдулаев взят под стражу по 3 части статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

Инцидент произошел 19 июля, в вагоне метро на станции «Пушкинская» в Санкт-Петербурге, где, по версии следствия, 36-летний обвиняемый ранил ножом пассажиров. Причиной конфликта стало то, что глухонемые пассажиры не смогли ответить мужчине, будут ли они выходить на следующей станции.

По словам обвиняемого, он совершил нападение на пассажиров по причине самообороны.

Ранее сообщалось, что на журналистку Bloomberg напали в Москве.