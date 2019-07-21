Названы сроки восстановления дамб в Иркутской области
Глава Иркутской области Сергей Левченко заявил, что 26 разрушенных при наводнении дамб в регионе уже восстанавливают. Об этом сообщает «Говорит Москва».
По его словам, на восстановление уйдет 1,3 млрд рублей. Планируется, что все работы будут закончены к осени.
Левченко отметил, что в настоящее время над проектом по реконструкции дамб работают представители российского Минстроя, министерство природных ресурсов региона и муниципалитеты.
Ранее сообщалось, что новый вид компенсации придумали для пострадавших в наводнении.
С конца июня Иркутская область страдает от паводков — в 55 населенных пунктах подтоплены более 3000 домов, в которых проживают около 10 тыс. человек, а также 3,5 тыс. приусадебных участков, разрушены объекты инфраструктуры и автомобильные мосты.
В результате наводнения, по последним данным, погибли 25 человек.